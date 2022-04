Barcellona, Moroni e Pellegrino fuori nelle qualificazioni

Gian Marco Moroni e Andrea Pellegrino si fermano al turno decisivo delle qualificazioni del 'Barcelona Open Banc Sabadell', ATP 500 dotato di un montepremi di 2.681.825 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna, che SuperTennis trasmetterà in diretta da lunedì. Il 23enne romano, n.180 del ranking, dopo aver liquidato in due set il francese Pierre-Hugues Herbert, n.136 Atp e nona testa di serie delle 'quali', è stato sconfitto 7-5 6-2, in un'ora e 39 minuti di gioco, dal boliviano Hugo Dellien, n.92 Atp e prima testa di serie, che ha messo a segno il terzo successo in altrettanti confronti con 'Jimbo' dopo quelli in semifinale al Challenger di Vicenza nel 2018 e negli ottavi del Challenger di Santiago nel 2019, sempre sul 'rosso'. Il 25enne di Bisceglie, n.201 del ranking, dopo aver eliminato all'esordio l'australiano Alexei Popyrin, n.98 ATP e terza testa di serie, è stato battuto 6-2 6-3, in appena 56 minuti di partita, dal bielorusso Egor Gerasimov, n.157 Atp, che aveva stoppato anche Raul Brancaccio, n.276 del ranking.

Nel tabellone principale, dopo la rinuncia di Jannik Sinner, sono due gli azzurri al via. Lorenzo Musetti, n.83 del ranking, esordirà contro l'argentino Sebastian Baez, n.66 ATP, che si è aggiudicato l'unico confronto diretto, alle ultime Next Gen ATP Finals a Milano. Entrerà in scena direttamente al secondo turno invece Lorenzo Sonego, n.26 del ranking e 11esima testa di serie: il 26enne piemontese troverà dall'altra parte della rete il vincente del match tra lo statunitense Maxime Cressy, n.69 ATP, e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. La prima testa di serie è il greco Stefanos Tsitsipas, n.5 ATP e finalista lo scorso anno quando si vide annullare un match-point dallo spagnolo Rafael Nadal, n.4 del ranking (assente in questa edizione perché infortunato), che conquistò il suo dodicesimo trofeo in terra catalana. Il 23enne di Atene precede il norvegese Casper Ruud, n.7 ATP, il canadese Felix Auger-Aliassime, n.9 ATP, in gara con una wild card, e il britannico Cameron Norrie, n.10 ATP. Le prime sedici teste di serie entreranno in gara direttamente al secondo turno.