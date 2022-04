Musetti al 2° turno a Barcellona: Baez ko in 2 set, sfiderà Evans

BARCELLONA (Spagna) - Lorenzo Musetti ha vinto al suo esordio nel "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 dotato di un montepremi pari a 2.681.825 euro che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo del capoluogo della Catalogna, contro l'argentino Sebastian Baez, 60° al mondo. Sul campo intitolato a Rafa Nadal, l'azzurro, da oggi 66° nel ranking Atp, ha avuto la meglio in due set, vinti entrambi con il punteggio di 7-5 in un'ora e 50 minuti di gioco, riscattando così il ko nell'unico confronto diretto tra i due, alle ultime Next Gen ATP Finals a Milano, ed accedendo al secondo turno del torneo spagnolo su terra rossa. Il 20enne toscano ha cominciato cedendo la battuta nel game d'apertura, trovandosi così ad inseguire il rivale (0-2). Nel quarto gioco un doppio fallo e un paio di errori di Baez hanno fruttato tre chance di contro-break all'italiano, pronto a convertire la prima con un rovescio lungolinea vincente per il 2-2, seguito poi dal sorpasso (propiziato anche da una striscia di 11 punti di fila). Nei sedicesimi se la vedrà con il britannico Daniel Evans, 36ª forza del ranking e 12ª del seeding. Musetti si è aggiudicato l'unico precedente contro il 31enne di Birmingham, disputato lo scorso anno negli ottavi di finale a Cagliari. Niente da fare invece per Gian Marco Moroni, che dopo la sconfitta con il boliviano Hugo Dellien, era stato ripescato come lucky loser, grazie alla doppia rinuncia di Davidovich Fokina (fresco finalista di Montecarlo) e del francese Rinderknech: il 24enne romano ha lottato, ma è stato eliminato dalla wild card spagnola Jaume Munar, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4.