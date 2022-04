Swiatek prima nel ranking Wta. Camila Giorgi guida l'Italia

L'unica variazione della top ten del ranking Wta è lo scambio di posizioni tra la "maestra" Muguruza, ora nona, e la tunisina Jabeur, scivolata in decima posizione. Per il resto tutto come prima, con la polaccia Swiatek saldamente al comando e ceca Krejcikova e la spagnola Badosa a chiudere il podio. Guida le italiane Camila Giorgi, stabile al 30° posto, mentre Jasmine Paolini, entrata per la prima volta in top 50 a gennaio, che avanza due gradini ed è al numero 46.