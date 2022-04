Barcellona, Sonego passeggia con Ymer e conquista gli ottavi

BARCELLONA (Spagna) - Debutto in scioltezza per Lorenzo Sonego nell' Atp di Barcellona . Il giovane torinese asfalta lo svedese Elias Ymer , numero 135 del Ranking Atp , e vola agli ottavi di finale , dove troverà il vincente della sfida tra Carreno Busta e Zapata Miralles .

Partita a senso unico

Successo senza ammissione di replica per Sonego, che già nel primo set prende in mano il match, chiudendo con un 6-4 che non rende giustizia al dominio del piemontese. Addirittura senza storia il secondo set, concluso con un rapido e perentorio 6-2. Ora l'attenzione si sposta su Lorenzo Musetti, che ieri ha eliminato l'argentino Baez e che oggi sfiderà il britannico Evans, numero 36 al Mondo.