Wta Stoccarda, problema al ginocchio per Paolini: niente derby con Giorgi

È sfumata l'attesa sfida azzurra al primo turno del "Porsche Tennis Grand Prix", Wta 500 dal montepremi di 757.900 in Germania, sulla terra rossa indoor di Stoccarda. Arriva, infatti, il forfait di Jasmine Paolini, numero 46 Wta, a causa di un problema al ginocchio destro: salta così la sfida tra le due protagoniste del trionfo dell'Italia sulla Francia nella sfida di Billie Jean King Cup ad Alghero. Camila Giorgi, numero 30 del mondo, affronta la tedesca Tamara Korpatsch, numero 118 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser: la 30enne di Macerata si è aggiudicata in due set l'unico precedente con la 26enne di Amburgo, disputato negli ottavi del Wta di Praga (terra) nel 2018.