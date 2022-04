Daily Mail: "Wimbledon, esclusi tennisti russi e bielorussi"

Come ripora il tabloid inglese, il comitato organizzatore dell'All England Club sarebbe pronto per l'annuncio ufficiale: no ai giocatori di Russia e Bielorussia

LONDRA (INGHILTERRA) - Wimbledon esclude i giocatori russi e bielorussi. Il comitato organizzatore, infatti, sembra intenzionato a confermare il divieto di tutti i giocatori dalla Russia e dalla Bielorussia. Lo riporta il Daily Mail. Wimbledon è un torneo indipendente e organizzato dall’All England Club: il comitato organizzatore ha la possibilità di decidere di mettere al bando i giocatori dei due paesi senza rischio di ripercussioni legali. Ai tennisti russi e bielorussi sarà quindi vietato di partecipare allo slam inglese in programma quest’estate. Fino a questo momento, i tennisti russi e bielorussi hanno potuto giocare nelle competizioni ATP, WTA e ITF purché sotto bandiera neutra. Guarda il video Tennis, l'allenamento di Federer: lo svizzero vuole rientrare Da non perdere Federer e il ritorno in campo Serena Williams a Wimbledon Tutte le news di Tennis

