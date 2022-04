Internazionali d'Italia, Sinner: "Non vedo l'ora di tornare a Roma"

Jannik Sinner, in un videomessaggio trasmesso durante la conferenza stampa per presentare gli Internazionali Bnl d'Italia, ha mostrato tutto il suo entusiasmo in vista del torneo: "Non vedo l'ora di ritornare a Roma per giocare su un campo bello con tanto pubblico, è la cosa più bella. Speriamo di vederci lì". Durante la conferenza ha parlato anche il presidente della Fit Angelo Binaghi, che ha annunciato: "La prima notizia è il ritorno del grande pubblico, abbiamo vissuto due anni di limitazioni dovute alla pandemia, con i quali attraverso Sport e Salute siamo riusciti a dare continuità alla storia di questo grande torneo. Ora torniamo ad una pacifica invasione come negli anni passati. L'invasione sarà quest'anno ancora più grande. Abbiamo registrato un incremento della prevendita dell'11% rispetto al record storico del 2019. Batteremo il record di incassi pari a 13 milioni e 256 mila euro del 2019". Per quanto riguarda la situazione con Valentina Vezzali, Binaghi dichiara: "Con Valentina Vezzali siamo in piena sintonia sugli obiettivi che ci dà e sulle azioni da fare per la crescita dello sport italiano".