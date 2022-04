Panatta: "Russi esclusi da Wimbledon? Una stupidaggine"

Le parole di Panatta

"Andrei a giocare in Russia la finale di Coppa Davis? No, non ci andrei. E' una nazione in guerra" ha aggiunto Panatta. Poi, su Berrettini e Sinner. "Sono fortissimi e moderni tutti e due, seppure molto diversi tra loro". Infine, sul tennis di oggi, su Nadal e su Djokovic: "Il tennis di oggi mi annoia? Assolutamente si, ora guardo gli italiani per patriottismo, per così dire. Altrimenti seguivo uno come Federer, che è stato e sarà sempre il tennis. Nadal? Lo ammiro anche dal punto di vista umano, lo guardo volentieri. Djokovic? Niente di personale ma non mi piace, mi sta un po' antipatico, di tutte le affermazioni fatte negli ultimi due anni non ne ha azzeccata una".