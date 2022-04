Atp Barcellona, stop per pioggia: rinvio per Sonego e Musetti

BARCELLONA (SPAGNA) - La pioggia che per tutto il giorno non ha concesso tregua a Barcellona ferma Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Rinviati a domani (venerdì 22 aprile) gli ottavi di finale dei due azzurri nel torneo ATP 500 (montepremi di 2.681.825 euro) in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. In palio c'è l'approdo ai quarti di finale, con Musetti che sfiderà l'argentino Diego Schwartzman, che lo ha recentemente eliminato a Montecarlo, mentre Sonego se la vedrà con lo spagnolo Pablo Carreno Busta.