Atp Barcellona, Sonego e Musetti si fermano agli ottavi di finale

Schwartzman "bestia nera": Musetti si arrende ancora

Niente da fare per Lorenzo Musetti, eliminato agli ottavi di finale del torneo catalano, ancora una volta da Schwartzman, che lo aveva già estromesso da Montecarlo. Match combattuto e che lascia non pochi rimpianti al carrarese, che aveva tutte le carte in regola per prendersi la rivincita sull'argentino. Termina 6-4 7-5 per il numero 6 del seeding in due ore e cinque minuti, dopo una partita caratterizzata dai continui break, ben 12, e che Musetti ha avuto l'occasione, soprattutto nel secondo set, di rimettere in piedi. Per Schwartzman ora la sfida ai quarti di finale con Auger-Aliassime, che ha avuto la meglio su Tiafoe.

Sonego lotta ma non basta: passa Carreno Busta

Ottavi di finale fatali anche per Lorenzo Sonego. Il 26enne torinese, numero 28 del ranking e 11esima testa di serie del seeding, si è arreso allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 19 del ranking e 8 del seeding, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-2. Match apparentemente senza troppa storia, ma in realtà durato 2 ore e 41 minuti, soprattutto in virtù di un combattutissimo secondo set, che aveva illuso il piemontese di poter giocarsi ancora l'accesso ai quarti, conquistati invece dall'iberico, che sfiderà il norvegese Ruud.

