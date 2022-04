MILANO - Tutto facile per Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.681.825 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il primo ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-2, 6-2 e ora affronterà Carreno-Busta, giustiziere di Sonego. Il secondo ha invece sconfitto l'americano Frances Tiafoe (13) per 7-5, 6-4.