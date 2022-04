Fognini ko, a Belgrado la finale è Rublev-Djokovic

BELGRADO (Serbia) - Fabio Fognini si arrende in semifinale al russo Rublev, nella semifinale del "Serbia Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro in corso sulla terra rossa del Novak Tennis Center. Il 34enne ligure, numero 62 del ranking Atp e sesto favorito del torneo serbo, cede al numero 8 al mondo, che conquista meritatamente la finale con Nole Djokovic, padrone di casa, che ha liquidato Kachanov in rimonta. Un ko inevitabile e quasi indolore per Fognini, che si consola con i punti validi per il Ranking Atp, che lo vedrà risalire tra i primi 50 del Ranking Atp, dopo essere precipitato in una posizione desueta e che lo avrebbe costretto a partire dalle qualificazioni nei prossimi tornei.