Finale tutta spagnola all'Atp 500 di Barcellona. Pablo Carreño Busta si è imposto sull'argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3 6-4, mentre Carlos Alcaraz ha battuto l'australiano Alex De Minaur per 6-7(4), 7-6(4), 6-4 dopo tre ore e 40 minuti di partita in cui ha salvato due match point. Il teenager ha così dimostrato di avere mille risorse e di sapersi esaltare nelle difficoltà: spalle al muro, a un punto dalla sconfitta, ha saputo rialzarsi con grande determinazione.