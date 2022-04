Belgrado, trionfa Rublev: Djokovic ko in finale

BELGRADO (SERBIA) - Novak Djokovic perde in finale contro Andrey Rublev, numero 8 Atp, al 'Serbia Open', Atp 250 con un montepremi di 534.555 euro disputato sulla terra rossa del Novak Tennis Center (l'impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo) di Belgrado. Il tennista serbo, ko 2-6, 7-6, 0-6 in finale, è costretto così a rimandare l'appuntamento con la vittoria del primo titolo 2022. Rublev invece festeggia la prima vittoria contro un numero 1 del mondo e il terzo titolo del 2022 dopo Dubai e Marsiglia. Sono adesso undici i suoi trofei in bacheca.