Ranking Atp, il 18enne Alcaraz nella Top 10! Sesto Berrettini

TORINO - Prosegue la corsa di Carlos Alcaraz (19 anni fra meno di due settimane, il 5 maggio), che balza al numero 9 grazie al trionfo nel '500' di Barcellona. La sua è l'unica variazione nella Top Ten del ranking Atp, resta dunque in vetta Novak Djokovic per la 367esima settimana complessiva da numero uno del serbo (record all-time), con 320 punti di margine ora su Daniil Medvedev. Il russo è rimasto sul trono solo tre settimane da fine febbraio, quando aveva interrotto dopo 18 anni e spiccioli il dominio dei Fab Four. Sempre terzo il tedesco Alexander Zverev, che precede lo spagnolo Rafa Nadal (allunga la striscia record a 866 settimane consecutive in top ten) e il greco Stefanos Tsitsipas.