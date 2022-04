Ranking Wta, Swiatek mantiene il primato. Giorgi guida la classifica delle italiane

TORINO - Nuovo aggiornamento del ranking Wta pubblicato in giornata: in top 10 c'è una sola variazione, con la polacca Iga Swiatek che si conferma in testa: la 20enne di Varsavia ha conquistato il primato in classifica tre settimane fa dopo il ritiro dall'attività agonistica di Ashleigh Barty, in prima posizione da 113 settimane di fila (e 120 complessive), e la cancellazione dell'australiana dalla classifica. Grazie al successo nel "500" di Stoccarda, quarto torneo vinto consecutivamente, Swiatek ha ulteriormente allungato sulle dirette concorrenti. Alle sue spalle, staccata di 2.136 punti, c'è ora la spagnola Paula Badosa, che grazie alla semifinale sulla terra indoor tedesca firma un altro "best ranking" (è la quarta giocatrice del suo Paese ad arrivare così in alto dopo Sanchez Vicario, Martinez e Muguruza) scavalcando la ceca Barbora Krejcikova, terza (a soli 2 punti dalla 24enne nata a New York) ma ferma per l'infortunio al gomito. Questa la top ten del ranking Wta di questa settimana: 1. Swiatek, Iga (POL) 0 7.181 punti, 2. Badosa, Paula (ESP) +1 5.045, 3. Krejcikova, Barbora (CZE) -1 5.043, 4. Sabalenka, Aryna (BLR) 0 4.711, 5. Sakari, Maria (GRE) 0 4.651, 6. Kontaveit, Anett (ES) 0 4.511, 7. Pliskova, Karolina (CZE) 0 4.207, 8. Collins, Danielle (USA) 0 3.151, 9. Muguruza, Garbine (ESP) 0 3.070, 10. Jabeur, Ons (TUR) 0 3.015.