Wta, Raducanu cambia ancora coach: Piatti tra i possibili sostituti

Emma Raducanu cambia ancora. La campionessa dello US Open saluta anche Torben Beltz, terzo coach arrivato e passato all'angolo della britannica in meno di un anno. Dopo Wimbledon, infatti, Andrew Richardson aveva sostituito Nigel Sears ma il suo contratto non era stato rinnovato dopo lo US Open. "Voglio ringraziare Torben per il suo lavoro, la professionalità e la dedizione mostrata in questi mesi", ha detto Raducanu salutando il tedesco, 45 anni, ex allenatore di Angelique Kerber che ha guidato alla conquista del titolo all'Australian Open e allo US Open nel 2016. Beltz, ha aggiunto Raducanu, "ha un grande cuore. Fra noi si è creata una bella intesa nel tempo passato insieme, ma credo che per me la cosa migliore sia un nuovo modello di allenamento con la LTA che mi sosterrà nel periodo di transizione". Tra i papabili sostituti c'è anche l'ex coach di Jannik Sinner Riccardo Piatti, nella cui accademia la tennista si è allenata prima di cominciare la stagione sulla terra battuta all'inizio di aprile.