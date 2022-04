Sorteggi Coppa Davis 2022: l'Italia pesca Croazia, Argentina e Svezia

Si è tenuto in Spagna , a Malaga , il sorteggio della prima fase delle Finali di Coppa Davis 2022 . L' Italia , inserita in seconda fascia, è stata sorteggiata all'interno del Gruppo A con Croazia , Argentina e Svezia . Gli azzurri di capitan Filippo Volandri saranno impegnati all' Unipol Arena di Bologna dal 14 al 18 settembre.

Tutti i gruppi

Gruppo A: Italia, Croazia, Argentina, Svezia.

Gruppo B: Spagna, Canada, Serbia, Korea.

Gruppo C: Francia, Germania, Belgio, Australia.

Gruppo D: Usa, Gran Bretagna, Kazakistan, Olanda.

Le parole di Volandri

"È un girone tosto, difficile, ma molto stimolante. Ritrovare la Croazia contro la quale abbiamo perso lo scorso anno a Torino sarà un motivo ulteriore di rivincita. In vista di settembre abbiamo tutto il tempo per poterci attrezzare e soprattutto faremo tesoro dell'esperienza del 2021". Lo ha detto il capitano azzurro Volandri commentando il sorteggio della fase a gironi di Coppa Davis che vedrà l'Italia affrontare a Bologna Croazia, Argentina e Svezia. "Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta a dare il massimo per centrare la qualificazioni ai quarti e volare a Malaga per la fase finale", ha aggiunto.