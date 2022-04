Addio a Schneider. Coric: "Fortunato ad averti nella mia vita"

TORINO - Grave lutto nel mondo del tennis: Kristijan Schneider è morto. Il 41enne coach croato, guida tecnica dei talenti balcanici tra cui Olga Danilovic e Ana Konjuh, ha perso la battaglia contro il cancro. Schneider ha interrotto ogni attività nel 2019 a causa di un tumore al colon-retto per poi riprendersi nel 2020. A inizio 2021 il nuovo crollo: agli Austrialian Open di Melbourne, "Kiki" ha avvertito un nuovo e forte dolore addominale. Rientrato in Croazia, gli è stato diagnosticato un tumore addominale impossibile da rimuovere. Da qui il calvario che lo ha portato a spegnersi nella giornata di ieri. Schneider è stato coach di Borna Coric che lo ha omaggiato su Twitter: "Riposa in pace, sono stato fortunato ad averti nella mia vita", le parole commosse del numero 12 del mondo.