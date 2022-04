Wta Madrid, Swiatek annuncia forfait per infortunio

La numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek, ha annunciato che non giocherà il Mutua Madrid Open per un infortunio alla spalla. L'annuncio è arrivato sui suoi profili social: "È ora di prendermi cura del mio braccio affaticato dal Miami Open e non ho avuto la possibilità di gestirlo correttamente". Alla Caja Magica le giocatrici meglio classificate saranno dunque la numero 2 WTA Paula Badosa e la numero 3 Aryna Sabalenka. Tra le protagoniste anche la ex numero 1 del mondo Simona Halep e la britannica Emma Raducanu.