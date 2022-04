La finale del “BMW Open”, Atp 250 da 534.555 euro che si disputa in Germania sui campi in terra battuta dell'Iphitos Tennis Cluba Monaco di Baviera, vedrà protagonisti Holger Rune e Botic van de Zandschulp. Il danese, in tabellone con una wild-card, si è imposto con un doppio 6-4 sul tedesco Oscar Otte e giocherà la sua prima finale nel circuito maggiore così come il 26enne olandese, testa di serie numero 8, che ha battuto il numero 7 del seeding Miomir Kecmanovic per 2-6 7-6(4) 6-4.