Sonego eliminato a Madrid, con Sinner e Fognini resta Musetti

MADRID (SPAGNA) - Lorenzo Sonego subito eliminato all'Open di Madrid , quarto Masters 1000 stagionale che si sta disputando nella capitale spagnola sulla terra battuta della "Caja Magica" . Il torinese, n.27 del ranking, ha ceduto all'esordio contro il britannico Jack Draper (n.124 ATP, in tabellone grazie ad una wild card ) che si è imposto in due set (6-4 6-3).

Madrid Open, le dirette e il tabellone

In tabellone ancora tre azzurri

Ci sono altri tre azzurri al via nel main draw. Uno di questi è Jannik Sinner, n.12 del ranking e 10 del seeding, è stato sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Tommy Paul (n.34 Atp). Poi c'è Fabio Fognini, n.50 del ranking, che se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili, (n.20 Atp). A loro si è infine aggiunto Lorenzo Musetti, promosso dalle qualificazioni. Il 20enne di Carrara dopo l'affermazione in due set sul giapponese Yoshihito Nishioka, ha battuto in rimonta 5-7 7-5 6-2 lo spagnolo Alejandro Moro Canas (n.440 ATP e in gara con una wild card).