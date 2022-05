Nadal: "Ingiusto escludere russi e bielorussi da Wimbledon"

"Molto ingiusta. Non possono fare molto loro, che colpa hanno per quanto sta succedendo, mi dispiace davvero per loro. Dico comunque che quanto succede nel nostro sport è irrilevante di fronte a così tante persone che muoiono e soffrono". Parla così Nadal della decisione di eslcudere da Wimbledon, in programma dal 27 giugno al 10 luglio, i tennisti russi e bielorussi. Il motivo ovviamente è la l'invasione operata dalla Russia ai danni dell'Ucraina. Dunque allo Slam inglese mancheranno il n.2 del mondo Daniil Medvedev, Andrey Rublev (N.8) e Aryna Sabalenka (N.4).