Ranking Atp, Berrettini ancora sesto. Djokovic al comando

In attesa dei due Masters 1000 consecutivi di Madrid e Roma, la top ten del circuito maschile di inizio maggio 2022 resta invariata. Novak Djokovic resta in vitta per la 368esima settimana complessiva (record all-time), con 320 punti di margine sul russo Daniil Medvedev. In terza posizione resta il tedesco Alexander Zverev, che precede Rafa Nadal, a sua volta davanti al greco Stefanos Tsitsipas, al quinto posto. Matteo Berrettini, entrato in top ten nel novembre 2019, conserva il sesto posto, vedendo ridursi ora a 385 i punti di margine sul norvegese Casper Ruud, a sua volta seguito molto da vicino dal russo Andrey Rublev. Sono 207 i punti di vantaggio del moscovita dal lanciatissimo spagnolo Carlos Alcaraz, che giovedì 5 maggio compie 19 anni, con il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime a chiudere l'elite mondiale. Per quanto riguarda gli altri italiani, è stabile al 12° posto anche Jannik Sinner, con 610 punti di distanza dal canadese Auger-Aliassime, mentre fa un passo indietro Lorenzo Sonego, al numero 28. Scende un gradino anche Fabio Fognini, ora al 51° posto, mentre perde due posizioni Lorenzo Musetti, adesso alla casella 63.