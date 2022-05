Madrid Open, Sinner avanti con il brivido: rimonta su Paul

Madrid Open, le dirette e il tabellone

Successo di rincorsa

L'azzurro (n. 12 del mondo) parte forte ma nel secondo game non riesce a sfruttare tre chance per il break che trova però poco dopo, con il servizio che continua a funzionare fino al 5-2. La strada sembra in discesa ma Paul riesce e a riportarsi a galla, trascinando il set fino al tie-break in cui si porta presto sul 5-0 e poi la spunta (7-4). Sinner accusa il colpo e incassa il break al secondo game del successivo set con lo statunitense che vola così sul 3-0, un vantaggio che riesce a difendere fino al 5-3 quando arriva a servire per il set. È lì che il 20enne altoatesino annulla due match-point prima di prendersi il break e riagguantare sul 5-5 Paul, che poi tiene il servizio e spreca un altro match point nel dodicesimo game: si va di nuovo al tie-break in cui stavolta è Sinner ad avere la meglio (7-4). Nel terzo e decisivo set avvio equilibrato, ma prima del quarto game Sinner (avanti 2-1) chiama il fisioterapista per un fastidio alla coscia sinistra (dopo qualche problema agli addominali già accusato a inizio match) e gli vengono concessi alcuni minuti per essere medicato negli spogliatoi. Al rientro in campo l'azzurro trova subito il break e vola poi sul 4-1, per poi andare a chiudere i giochi senza più affanni (6-3) e strappare così il pass per il turno successivo in cui se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur (n.22 Atp), vittorioso sullo spagnolo Pedro Martinez (n.44).

Gli altri italiani in tabellone

Dopo l'uscita di scena del torinese Lorenzo Sonego, n.28 del ranking battuto anche lui all'esordio dal britannico Jack Draper (n.121 Atp), è stato eliminato al primo turno anche Fabio Fognini, n.51 del ranking battuto in due set dal georgiano Nikoloz Basilashvili (n.27). Resta in gara Lorenzo Musetti (n. 63) che è stato 'promosso' dalle qualificazioni (grazie al successo sullo spagnolo Alejandro Moro Canas) e sfiderà il bielorusso Ilya Ivashka (n.48).