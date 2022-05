Madrid Open, Fognini fuori al primo turno: vince Basilashvili

Madrid Open, le dirette e il tabellone

Gli altri italiani in tabellone

Come Fognini è uscito al primo turno anche il torinese Lorenzo Sonego, n.28 del ranking battuto anche lui all'esordio dal britannico Jack Draper (n.121 Atp), mentre Jannik Sinner l'ha spuntata a fatica e in rimonta sullo statunitense Tommy Paul (n.35 Atp) - battuto in tre set (6-7, 7-6, 6-3) dopo aver annullato tre match-point ed essere stato costretto a ricorrere all'intervento del fisioterapista nella fase finale del match - e ora se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur (n.22 Atp), vittorioso sullo spagnolo Pedro Martinez (n.44). In gara resta intanto Lorenzo Musetti (n. 63) che è stato 'promosso' dalle qualificazioni (grazie al successo sullo spagnolo Alejandro Moro Canas) e al primo turno sfida il bielorusso Ilya Ivashka (n.48).