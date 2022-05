Atp Madrid, Dimitrov e Murray approdano al secondo turno

MADRID - Grigor Dimitrov e Andy Murray si qualificano per il secondo turno del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combinato con un WTA 1000). Il bulgaro regola Maxime Cressy, proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 7-6(4) e se la vedrà con Schwartzman mentre Murray ha la meglio per 6-3 6-4 su Dominic Thiem e ora attende uno fra Humbert e Shapovalov.