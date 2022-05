Tennis, Kevin Anderson annuncia il ritiro: "Grato di tutto"

"Sono grato per tutte le cose meravigliose che mi sono successe solo per l’aver fatto parte di questo sport. ?Mio padre mi diceva che il successo non è definito dai risultati, ma dall'impegno che metti sulla strada per diventare la miglior versione di te stesso. Io ho dato il massimo". Così Kevin Anderson ha detto addio al tennis con un lungo messaggio sui suoi profili social. Si chiude dunque la carriera del 35enne sudafricano, che ha conquistato sette titoli ATP e raggiunto un best ranking di numero 5 nel 2018. Inoltre, Anderson vanta due primati: è il tennista africano con la miglior classifica nell'era del ranking computerizzato (dal 1973) e il primo ad aver raggiunto le semifinali alle Nitto ATP Finals nella storia del torneo. In carriera, ha disputato due finali Slam. La prima agli US Open 2017 da numero 32 del mondo, battuto da Rafel Nadal; la seconda a Wimbledon nel 2018, sconfitto da Novak Djokovic. Nel post su Twitter, Anderson aggiunge: "Il tennis mi ha portato ben oltre le mie radici a Johannesburg, in Sud Africa, e mi ha davvero dato il mondo. Ho vissuto tante sfide ed emozioni diverse".