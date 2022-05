A Luca Nardi la prima wild card degli Internazionali d'Italia

ROMA - Nel quinto giorno delle pre-qualificazione agli Internazionali BNL d'Italia, Luca Nardi conquista la prima wild card. Il 18enne pesarese, giovanese promessa del tennis azzurro, ha superato Marco Cecchinato. Vinto il primo set per 6-4 e avanti 1-0 nel secondo, il classe 2003 ha approfittato del ritiro dell'avversario. Nardi, che lunedì ha fatto il suo ingresso nella top 200, ha al proprio attivo due vittorie nel circuito Challenger, la prima arrivata nel gennaio scorso, a Forlì, la seconda poche settimane fa a Lugano, in finale contro il locale Riedi.

Luca Nardi: ecco chi è la giovane promessa del tennis italiano

Luca Nardi è il terzo classe 2003 nel ranking ATP, dietro solo al “predestinato” Alcaraz (9) e a Rune (45), è cresciuto sotto la guida di Roberto Galoppini per poi passare al Centro Tecnico Federale di Tirrenia prima di legarsi al giovane allenatore Francesco Sani. Davanti a sè ha un futuro assicurato, ma continua a volare basso: "A fine carriera - ha dichiarato recentemente - conto di assicurarmi un posto tra i top 50 ATP. Se poi le cose dovessero andare ancora meglio ne sarei felice. L’obiettivo è diventare un esempio e farmi conoscere per come sono davvero. Voglio rimanere umile ed entusiasta nei confronti di questo sport".