Madrid Open, che rientro per Nadal: Kecmanovic domato in due set

MADRID (Spagna) - Gran rientro per Rafa Nadal, che dopo lo stop di marzo a Indian Wells per una frattura da stress al costato, torna in campo e vince subito al debutto nel "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Successo di prepotenza per il maiorchino, che si è imposto per 6-1, 7-6 sul serbo Miomir Kecmanovic. Ora sulla strada di Rafa ci sarà Goffin, che ha eliminato van de Zandschulp. Avanza anche Alexander Zverev, testa di serie numero 2 del seeding, che ha piegato il croato Marin Cilic per 4-6, 6-4, 6-4 e sfiderà il il nostro Lorenzo Musetti che ha battuto l'americano Korda. Già qualificati agli ottavi anche Djokovic e il golden boy Alcaraz, questi gli altri risultati di giornata: Hurkacz supera Davidovich Fokina 6-4, 4-6, 7-6, Lajovic ha battuto a sorpresa Ruud 7-6, 2-6, 6-4, Norrie ha auto la meglio su Isner 6-4, 6-7, 6-4, Evans infine ha estromesso Bautista Agut 6-3, 5-7, 7-6.