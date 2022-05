Atp Praga, Fabbiano supera Peniston e approda ai quarti

Thomas Fabbiano approda ai quarti di finale del "I.CLTK Praga Open", Challenger Atp dal montepremi di 45.730 euro sulla terra rossa di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Il 32enne di San Giorgio Ionico, n.191 ATP, al secondo turno si è imposto per 6-1 4-6 6-0 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco sul britannico Ryan Peniston, n.200 ATP, che al primo turno aveva eliminato l'australiano Aleksandar Vukic, prima testa di serie del torneo. Il prossimo ostacolo per il pugliese sarà l'argentino Pedro Cachin, n.176 del ranking e quinto favorito del seeding: nessun precedente tra i due. Qualificati ai quarti di finale anche Lorenzo Giustino e Federico Gaio, che saranno protagonisti venerdì 6 maggio di un derby tricolore.