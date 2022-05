Nadal ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Rafa Nadal sarà uno dei grandi protagonista degli Internazionali BNL d'Italia che si svolgeranno al Foro Italico la prossima settimana. Il campione spagnolo, recordman a Roma con 10 successi, è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale su Djokovic. Intanto, però, il mancino di Manacor scalda i motori a Madrid, dove ha raggiunto i quarti battendo Goffin. In occasione della trasferta italiana, il tennista maiorchino domenica 8 maggio sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un'occasione imperdibile per conoscere più a fondo non solo il tennista ma soprattutto l'uomo. Nel 2008, ad esempio, insieme alla madre Ana María Parera ha fondato l'associazione benefica Rafa Nadal Foundation, che ha come scopo l’integrazione e lo sviluppo dei bambini e dei giovani in Spagna e in India attraverso lo sport e l’educazione.