Djokovic liquida Hurkacz in due set: è in semifinale a Madrid

MADRID (Spagna) - È Novak Djokovic il primo semifinalista al "Mutua Madrid Open" , quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Il fuoriclasse serbo leader del ranking mondiale ha liquidato infatti, in due set vinti con il punteggio di 6-3, 6-4, il polacco Hubert Hurkacz , 14° nella classifica Atp e 12° favorito del seeding. Nel prossimo turno 'Nole' se la vedrà con il vincente del derby spagnolo tra Nadal ed Alcaraz.

Madrid, il programma dei quarti di finale

Djokovic b. Hurkacz 6-3, 6-4

Nadal vs Alcaraz

Rublev vs Tsitsipas

Auger-Aliassime vs Zverev