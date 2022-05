Madrid, Zverev raggiunge in finale Alcaraz: battuto Tsitsipas

MADRID (Spagna) - Alexander Zverev batte Stefanos Tsitsipas e torna in finale al Masters 1000 di Madrid dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il tedesco numero 3 al mondo ha superato il greco in tre set, 6-4, 3-6, 6-2 dopo un'ora e 53 minuti, in una partita finita verso l'una di notte. Tsitsipas riesce con "un colpo di reni" a strappare il 2° set a Zverev con break all'8° game (5-3) ma nel 3° il tedesco risponde con autorità: 3-0 nei primi 3 game, 0 palle break concesse ed un secco 6-2 in 39' per staccare il pass finale, il tutto in una partita dove Zverev ha portato a casa l'83% di punti con la prima di servizio. Il tennista tedesco quindi si prende la rivincita sul greco, che lo aveva sconfitto a Monte Carlo sempre in semifinale, ed affronterà per la terza volta in carriera il giovane talento spagnolo: il record recita 2-0 ma si tratta della prima sfida sulla terra rossa e prima volta in finale.