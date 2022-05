Ranking Atp: sale Alcaraz, Berrettini perde due posizioni

Il 19enne Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo nel Masters 100 Madrid, è salito di tre posizioni nel ranking mondiale Atp, guadagnandosi così il sesto posto in classifica. Dopo aver dominato Rafael Nadal nei quarti di finale, poi il n.1 Novak Djokovic in semifinale, in finale lo spagnolo ha polverizzato Alexander Zverev. È il suo quarto trofeo dell'anno, dopo l'Atp 500 di Rio a febbraio, il Masters 1000 di Miami e l'Atp 500 di Barcellona . In seguito ad un problema alla caviglia, salterà il torneo di Roma per prepararsi al meglio al Roland-Garros. Nessuna variazione per quanto riguarda la Top 5, sempre dominata da Djokovic. Andrey Rublev guadagna un posto diventando settimo, come il canadese Felix Augier-Aliassime (ora nono), mentre Matteo Berrettini perde due posizioni (ottavo) e Casper Ruud tre (decimo). Scende di una posizione anche Jannik Sinner, tredicesimo.