Djokovic incorona Alcaraz: "È il migliore giocatore al mondo quest'anno"

ROMA - "Alcaraz è il migliore giocatore al mondo quest'anno. Al Roland Garros sarà uno dei favoriti per il titolo". Novak Djokovic si unisce al coro dei colleghi e, in conferenza stampa al Foro Italico in vista dell'esordio agli Internazionali, applaude il giovane talento spagnolo che lo ha battuto in semifinale all'Atp Masters 1000 di Madrid. "Non mi piacciono i paragoni, ognuno è autentico e speciale e lui lo è assolutamente", dice il serbo parlando di Alcaraz.