Diretta Internazionali d'Italia, Sinner-Fognini ore 19: come vedere la sfida in tv e streaming

ROMA - Questa sera in programma il derby tutto italiano nei sedicesimi di finale agli Internazionali di Roma tra Sinner e Fognini. Dopo aver battuto lo spagnolo Pedro Martinez in due set, infatti, l'altoatesino ha conquistato il pass per il secondo turno, dove incontrerà per la prima volta in carriera il connazionale, vincitore nel suo match con Thiem.