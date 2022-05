Internazionali d'Italia, ai quarti Zverev e Sabalenka

MILANO - Il tedesco Alexander Zverev si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta del Foro Italico a Roma. Il numero 2 del seeding ha battuto in due set l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 7-6 (5) in 1 ora e 50 minuti di gioco. Prossima sfida contro uno tra Garin e Cilic. In campo femminile, vola ai quarti anche Aryna Sabalenka che ha battuto in due set l'americana Jessica Pegula. Punteggio finale 6-1, 6-4 e domani affronterà la vincente del derby americano Anisimova-Collins.