Tennis, Binaghi: "Italia? In 10 anni vinceremo degli slam"

Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, a margine del brindisi istituzionale che ha celebrato la brandizzazione delle vie del centro di Roma con il logo 'BNL Internazionali', ha dichiarato: "Sinner? Bisogna avere pazienza. Io capisco che abbiate fretta, io ne ho più di voi, perché non si vede uno così da anni. Soprattutto dopo decenni in cui non ne avevamo visto mezzo. Non c'è solo Sinner, poi: ci sono anche Berrettini, Nardi, Musetti, Cobolli e tanti altri. In 10 anni vinceremo degli slam". "Se vince Sinner a Roma? Mi dimetto. Raccolgo la sfida, vale la pena scommettere. Se lo fa quest'anno allora vorrà dire che sarà anche il mio ultimo anno", ha detto detto scherzando Binaghi. Per quanto riguarda la sinergia con il Comune di Roma, invece, ha aggiunto: "Questa nuova partenza l'abbiamo sognata per 21 anni. Clamoroso non si sia riusciti prima, ma tranne Frongia siamo stati combattuti dalle precedenti amministrazioni comunali". In seguito ha concluso: "Qui per la prima volta ho incontrato i rappresentati delle categorie produttive della città che hanno un ritorno economico dalla nostra manifestazione. Ritorno che ricordo tre anni fa è stato stimato in 120 milioni di euro l'anno. Finalmente dopo anni Roma viene brandizzata 'BNL Internazionali d'Italia' come nei grandi tomei e città".