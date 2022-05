Sara Errani ha superato il primo turno di qualificazione del Roland Garros, secondo Slam stagionale che si disputa a Parigi su campi in terra battuta. La tennista azzurra, numero 160 al mondo, ha battuto in due set la coreana Su Jeong Jang con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 18' di gioco. Niente da fare invece per Federica Di Sarra, battuta da Jaimee Fourlis per 7-6(7) 6-3.