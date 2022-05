Atp Ginevra, Cecchinato supera Thiem all'esordio

Esordio positivo per Marco Cecchinato nel tabellone principale del 'Gonet Geneva Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si disputa sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il 29enne di Palermo, n.134 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha battuto 6-3 6-4, in poco più di un'ora e mezza di partita, l'austriaco Dominic Thiem, sceso al n.194 del ranking dopo il lunghissimo stop per l'infortunio al polso destro. I due non si affrontavano dalla semifinale al Roland Garros del 2018, vinta dal 28enne di Wiener Neustadt: a 'Ceck' è bastato un break per set per avere ragione di 'Domi' che ha comunque dato spettacolo mettendo a segno due 'tweener' vincenti consecutivi nel sesto gioco della seconda frazione. Al secondo turno il siciliano dovrà vedersela con il polacco Kamil Majchrzak, n.81 del ranking.