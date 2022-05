Bautista Agut rinuncia al Roland Garros: Sonego è testa di serie

PARIGI (Francia) - Roberto Bautista Agut ha annunciato che dovrà saltare il Roland Garros. Lo spagnolo, numero 19 del mondo, non ha ancora superato i problemi al polso destro per cui ha rinunciato ai tornei di Barcellona, Monte-Carlo e Roma. Bautista ha provato a giocare il Masters 1000 di casa a Madrid, perdendo al secondo turno contro il britannico Daniel Evans, ma evidentemente l'infortunio è peggiorato. Da febbraio, lo spagnolo ha giocato solo sei partite e a questo punto non gli resta che iniziare a prepararsi per la stagione sull'erba. Il 34enne di Castellon è il secondo giocatore dopo Gael Monfils, tra quelli inizialmente compresi nell'elenco delle teste di serie, costretto al forfait al Roland Garros. Di conseguenza anche Lorenzo Sonego, come lo statunitense Jenson Brooksby, potrà giocare a Parigi da testa di serie. Sarà dunque speciale la quinta presenza al Roland Garros del 27enne torinese, numero 34 del mondo e tifosissimo granata, la quarta nel tabellone principale. Il primo obiettivo di Sonego è intanto far meglio dell'anno scorso quando perse all'esordio contro il sudafricano Lloyd Harris.