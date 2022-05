Nadal, Roland Garros e Champions: "Ho già i biglietti per la finale"

PARIGI - Ci sarà anche Nadal a tifare il Real Madrid durante la finale di Champions League del 28 maggio contro il Liverpool. Il campione spagnolo, a Parigi per giocarsi il Roland Garros, è un grande tifoso dei Blancos e non salterà l'appuntamento: "Sono qui per giocare il Roland Garros, ma naturalmente ho già i biglietti per la finale di Champions ", ha rivelato nel Media Day. Il maiorchino punta al 14° titolo in 18 partecipazioni a Parigi.

Nadal: "Non sono in forma? Occhio alle sorprese"

"Oggi sembra che ci siano giocatori più in forma di me, e sicuramente lo sono, ma non sai mai cosa potrà succedere nei prossimi giorni. Devo credere nelle mie possibilità e nel lavoro quotidiano". Nadal è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, dove ci sono anche il numero 1 del mondo Novak Djokovic, suo possibile avversario nei quarti, e Carlos Alcaraz. "Mentalmente per me non è importante. Certamente, dal punto di vista del tennis, la nostra metà di tabellone è molto dura. Ma è uno Slam, le sorprese sono dietro l'angolo" ha concluso.

