Roland Garros, la Trevisan batte la Dart e passa al secondo turno

PARIGI (FRANCIA) - Continua il momento magico per Martina Trevisan, che dopo il primo titolo conquistato a Rabat (il primo in carriera), supera anche il primo turno al Roland Garros, battendo in due set la britannica Harriet Dart. La fiorentina, numero 59 al mondo, si è imposta con il punteggio di 6-0, 6-2, in un'ora e 26 minuti di gioco.