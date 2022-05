PARIGI - È già finita l'avventura di Jasmine Paolini, sconfitta e eliminata all'esordio al Roland Garros da Irina Begu. La tennista azzurra è stata battuta sulla terra rossa di Parigi in tre set dalla rumena che si è imposta con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6. Il match era stato interrotto ieri per pioggia sull'1-1. Eliminata anche Lucia Bronzetti, battuta al primo turno per 6-1 6-4 dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 13 del ranking e del seeding.