Roland Garros, turno vincente per Collins e Pliskova

PARIGI (Francia) - Primo turno vincente per Karolina Pliskova al Roland Garros, secondo Slam del 2022 che si sta giocando sulla terra rossa a Parigi: la tennista ceca testa di serie numero otto ha battuto all'esordio nel torneo la wild card francese Tessah Andrianjafitrimo per 2-6, 6-3, 6-1. Successo anche per la finalista dell'Australian Open Danielle Collins, che ha superato la lucky loser Viktoriya Tomova 6-0, 6-4 in 71 minuti di gioco. Al prossimo turno anche la Rybakina, che ha la meglio in tre set sull'olandese Rus (6-1 5-7, 6-2). Vince anche l'altra statunitense Keys, che si sbarazza della russa Kalinskaya in tre set.