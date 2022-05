Roland Garros, Djokovic domina, Zverev e Alcaraz che sofferenza

PARIGI (Francia) - Novak Djokovic si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros maschile. Il campione serbo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone , ha sconfitto lo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 6-2 6-3 7-6(4), dopo due ore e 16 minuti di gioco. Al terzo turno anche Alexander Zverev , testa di serie numero 3, che ha rischiato grosso contro Sebastian Baez (testa di serie numero 36). Inizio di partita shock per il tedesco che si è trovato sotto 6-2, 4-0 e 15-40, Beaz ha vinto il 2° set 6-4 ma Zverev ha iniziato poi a carburare e prendere le redini del match vincendo i 3 set successivi (con molta fatica il 5°) per chiudere 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5, dopo tre ore e 36 minuti di gioco.

Roland Garros, il LIVE score della giornata

Alcaraz, "derby di fuoco": Ramos piegato al quinto set

Come Zverev, anche il "golden boy" Carlos Alcaraz deve dare fondo a tutte le risorse per strappare l'accesso al 3° turno del Roland Garros dopo un derby molto più duro del previsto contro Albert Ramos Vinolas, numero 44 del seeding, che trascina il numero 6 del Ranking Atp al quinto set. Alcaraz parte spedito e domina il 1° set con un eloquente 6-1. Ramos però è disposto a dare battaglia e conquista il secondo e il terzo parziale per 7-6, dopo un combattutissimo tie-break, 7-5. Alcaraz prova a reagire, ma anche la quarta partita è una sofferenza unica, risolta ancora una volta al tie-break, stavolta con un netto 7-2 per il "predestinato", che salva un match-point a favore dell'avversario e poi si impone al quinto con un non meno battagliato 6-4 dopo 4 ore e 38 minuti di gioco. Passano il turno anche Auger-Aliassime, Norrie, Zapata Miralles, Isner, Bedene, Krajinovic, Kachanov, Schwartzman, Nakashima, Dimitrov e VanDeZandschulp.