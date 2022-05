PARIGI - Vince ancora Martina Trevisan che vola al 3° turno del Roland Garros. La tennista azzurra domina in due set (6-3, 6-2) Magda Linette sulla terra rossa di Parigi. Per lei è la settima vittoria consecutiva e l'entrata, virtualmente, nella Top 50 del ranking Wta. Al prossimo turno sfiderà una tra Saville e Kvitova per continuare il suo percorso.