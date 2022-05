Roland Garros, Badosa batte Juvan e accede al 3° turno

PARIGI (Francia) - La numero 3 del ranking Wta Paula Badosa non tradisce le attese e accede al 3° turno del Roland Garros dopo aver sconfitto pur con qualche difficoltà di troppo la slovena Kaja Juvan per 7-5, 3-6, 6-2. Avanza anche la statunitense Jessica Pegula, che si impone con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-4 sull'ucraina Anhelina Kalinina. Esce di scena invece - un po' a sorpresa - Karolina Pliskova, che viene eliminata dalla francese Leolia Jeanjean con un perentorio 6-2, 6-2. Prova di forza per Darja Kasatkina, che asfalta la messicana Fernanda Contreras Gomez con un 6-0, 6-3 che non ammette repliche.