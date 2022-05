Roland Garros, Sonego avanza al 3° turno mentre saluta Cecchinato

PARIGI (Francia) - Buona anche la seconda per Lorenzo Sonego che vince il suo match di 2° turno al Roland Garros. Sul campo 13 il tennista torinese si è imposto per 7-6(4), 6-4, 6-4 dopo 2 ore e 40 minuti contro il portoghese Joa Sousa. Primo set teso con i tennisti che rubano i turni di servizio due volte a testa, inevitabilmente, finiscono al tie-break: Sonego è bravo perché non concede opportunità di mini-break e si aggiudica per 7-4 il tie-break per un 7-6 in 59 minuti. Nel secondo set Lorenzo trova subito il break e difende bene i propri turni di battuta per portare a casa la frazione 6-3 in 47 minuti. Sonego è padrone della partita e nella terza frazione strappa due volte il servizio al portoghese (5-2 e servizio), Sousa recupera un break ma sul 5-4 l'azzuro non sbaglia e manda i titoli di coda per 6-4. Per la seconda volta in carriera Sonego accede al 3° turno dello slam parigino ed affronterà il novegese (testa di serie numero 8 ) Casper Ruud.